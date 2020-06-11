Кошку забыли спасти из горящего дома, и её эпичный прыжок стал главным мемом для 2020 года

Я был на работе, когда всё произошло. Моя жена и дети ушли на игровую площадку, а соседи услышали пожарную сигнализацию. Видимо, один заметил, как скулит собака, и вытащил её. Он сделал фото до того, как я вернулся. Сосед показал мне его, и я такой: "Эпичный кадр!" А вообще, я очень рад, что она успела выбраться

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