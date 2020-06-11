Пожар произошёл, когда ни самого мужчины, ни жены с детьми не было дома. На переднем плане снимка запечатлён сосед, спасший из огня семейного пса. Правда, герой не знал, что в здании есть ещё один питомец. Но самостоятельному коту помощь не понадобилась. Он сам выпрыгнул из полыхающего помещения и, похоже, создал новый мем.
Этот мужчина спас нашего пса. А сзади вы можете увидеть нашего кота, выпрыгивающего из окна
distriived
Фото © Reddit / distriived
Я был на работе, когда всё произошло. Моя жена и дети ушли на игровую площадку, а соседи услышали пожарную сигнализацию. Видимо, один заметил, как скулит собака, и вытащил её. Он сделал фото до того, как я вернулся. Сосед показал мне его, и я такой: "Эпичный кадр!" А вообще, я очень рад, что она успела выбраться
distriived
Фото © Reddit / DarkCrusader242
После прыжка кошка от испуга куда-то убежала, лишь через несколько часов её нашли полицейские. Несмотря на подпалённые уши и сожжённые усы, питомец чувствовал себя неплохо. Порадовавшись, что хвостатая осталась жива, пользователи отметили, что у кадра есть все шансы стать мемом.
Этот снимок обладает потрясающим мемным потенциалом!
thebrandedman
Фото © Reddit / space0watch, DarkCrusader242
Новый шаблон! Вкладываемся в спасающуюся от огня кошку!!!
TheDarkCrusader_
Питомцы то и дело становятся мемами. К примеру, в начале эпидемии уморительная кошка в медицинской маске стала настоящим символом, олицетворяющим людей, которые серьёзно относятся к своему здоровью. Впрочем, люди тоже часто обладают "мемным потенциалом". К примеру, репер Post Malone на своём концерте изобразил такую гримасу, что тут же попал в юмористические паблики.
WOW-animals
Кошку забыли спасти из горящего дома, и её эпичный прыжок стал главным мемом для 2020 года
сегодня в 14:09
Хозяйка предложила найти на фото своего кота, но даже самые опытные не справились с этой задачей
сегодня в 07:03
Хозяйка сняла реакцию кота, который впервые попробовал мороженое, и это невероятно смешно
вчера в 11:15