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Кошку забыли спасти из горящего дома, и её эпичный прыжок стал главным мемом для 2020 года

Reddit часто становится источником новых мемов, и недавний случай только подтверждает это. Мужчина запостил фото, на котором горит его дом, и через час пользователи начали использовать снимок для своих шуток.

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Фото © Reddit / distriived

Пожар произошёл, когда ни самого мужчины, ни жены с детьми не было дома. На переднем плане снимка запечатлён сосед, спасший из огня семейного пса. Правда, герой не знал, что в здании есть ещё один питомец. Но самостоятельному коту помощь не понадобилась. Он сам выпрыгнул из полыхающего помещения и, похоже, создал новый мем.

Этот мужчина спас нашего пса. А сзади вы можете увидеть нашего кота, выпрыгивающего из окна

distriived

Фото © Reddit / distriived

Я был на работе, когда всё произошло. Моя жена и дети ушли на игровую площадку, а соседи услышали пожарную сигнализацию. Видимо, один заметил, как скулит собака, и вытащил её. Он сделал фото до того, как я вернулся. Сосед показал мне его, и я такой: "Эпичный кадр!" А вообще, я очень рад, что она успела выбраться

distriived

Фото © Reddit / DarkCrusader242

После прыжка кошка от испуга куда-то убежала, лишь через несколько часов её нашли полицейские. Несмотря на подпалённые уши и сожжённые усы, питомец чувствовал себя неплохо. Порадовавшись, что хвостатая осталась жива, пользователи отметили, что у кадра есть все шансы стать мемом.

Этот снимок обладает потрясающим мемным потенциалом!

thebrandedman

Фото © Reddit / space0watch, DarkCrusader242

Новый шаблон! Вкладываемся в спасающуюся от огня кошку!!!

TheDarkCrusader_

Питомцы то и дело становятся мемами. К примеру, в начале эпидемии уморительная кошка в медицинской маске стала настоящим символом, олицетворяющим людей, которые серьёзно относятся к своему здоровью. Впрочем, люди тоже часто обладают "мемным потенциалом". К примеру, репер Post Malone на своём концерте изобразил такую гримасу, что тут же попал в юмористические паблики.

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