Хозяйка сняла реакцию кота, который впервые попробовал мороженое, и это невероятно смешно

Пользовательница sabrina_bernatchez из Квебека, Канада, сняла ролик, который тут же стал вирусным. В главной роли — её питомец, который точно был бы достоин главных ролей в немом кино. Кошка — настоящая королева драмы. На видео пушистику дают попробовать крошечный кусочек мороженого. Реакцию нужно видеть.

Вот что происходит, когда вы даёте кошке мороженое #кот #заморозкамозга #мороженое #iceicebaby Sabrina_bernatchez

Видео © TikTok / sabrina_bernatchez

Того кусочка малышу хватило, чтобы понять, что он далеко не фанат мороженого. Подобные вирусные видео с котами и с холодными десертами уже не раз появлялись в Сети в предыдущие годы. Их легко можно найти по хештегу #brainfreeze (#заморозкамозга). Однако не всего коты выдают такую бесценную реакцию.

Кадры из видео © TikTok / sabrina_bernatchez

Ролик за пару дней набрал 3,3 миллиона просмотров и порядка 350 тысяч лайков. В комментариях — пользователи, которые не были готовы к гримасам кота, как сам питомец — к мороженому. Конечно, любители юмора также не упустили возможности пошутить, пишет Daily Mail.

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