Парень женился на той, которая поддерживала его в течение 5 лет, и неважно, что это кошка

В 2015 году Скотт Перри вместе со своей девушкой взяли котёнка по кличке Оливия из приюта. К сожалению, уже через год пара разошлась, и зализывать душевные раны парню помогала та самая кошка. Американец уверен — усатая кроха спасла его от депрессии.

Фото © Instagram / Scottperry

Следующие пять лет Скотт и Оливия жили душа в душу и успели стать лучшими друзьями. Когда на мир обрушилась пандемия и парень начал работать из дома, он в полной мере оценил значимость питомца в своей жизни. Мало того, американец понял — их дружба может поднимать настроение не только ему, но и другим людям. Поэтому он решил организовать онлайн-свадьбу.

Уверен, пушистые друзья помогли миллионам людей по всему миру справиться со сложившейся ситуацией, поэтому, когда мы оказались на самоизоляции вдвоём, мы решили официально закрепить наш союз Скотт Перри

Парень даже создал специальный сайт, посвящённый предстоящей свадьбе. На нём он не только объявил о грядущей свадьбе, но и намекнул пользователям Сети, что воспринимать серьёзно её не стоит — лучше просто посмеяться. Но главной целью стал сбор средств для приюта Best Friends Animal Sanctuary, в котором когда-то и познакомились Скотт и Оливия.

Фото © Instagram / Scottperry