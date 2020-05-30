От любви до ненависти один кусь: 15 забавных фото, когда коты пускали в ход свои маленькие клыки

"Когда тебе кто-то нравится, но не знаешь, как это выразить"
Фото © Twitter / Postize
"Злобный лев рычит, демонстрируя беспомощной добыче свои мощные... зубки"
Фото © Bored Panda
"Улыбочку!"
Фото © Reddit / icant-chooseone
"Лучший портрет"
Фото © Instagram / elfie_gimli
"Кто-то сказал, что Майло вам понравится"
Фото ©
"Новенькие зубки"
Фото © Reddit / Noname_Maddox
"На Хэллоуин он будет нашим козырем"
Фото © Zoexvx
"Атака!"
Фото © Reddit / landeisja
"Голливудская улыбка"
Фото © Reddit / DREW_BarryM00RE
"Мяу!"
Фото © Reddit / remixek
"Запечатлели его ухмылку"
Фото © Reddit / meowskanka
"Ням-ням"
Фото © Reddit / errjelly
"Этот малыш всегда держит свои ушки востро"
Фото © Reddit / Spam205
"Один мегакусь"
Фото © Imgur / Branchler
"Кот-вампир"
Фото © Instagram / jyomaki
Конечно, таких "опасных" котеек очень много. Пользователи Сети постоянно делятся фотографиями своих питомцев, и Bored Panda собрала самые забавные из них.
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