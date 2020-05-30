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От любви до ненависти один кусь: 15 забавных фото, когда коты пускали в ход свои маленькие клыки

Хоть коты уже давно одомашнены, в их жилах всё ещё течёт кровь настоящих хищников, и иногда их свирепая сущность вырывается на волю. Правда, от этого они выглядят ещё милее. В подборке ниже — 15 котиков, которые любят пустить в ход свои очаровательные клыки.

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Фото © Twitter / Postize, Reddit / landeisja

"Когда тебе кто-то нравится, но не знаешь, как это выразить"

Фото © Twitter / Postize

"Злобный лев рычит, демонстрируя беспомощной добыче свои мощные... зубки"

Фото © Bored Panda

"Улыбочку!"

Фото © Reddit / icant-chooseone

"Лучший портрет"

Фото © Instagram / elfie_gimli

"Кто-то сказал, что Майло вам понравится"

Фото ©

"Новенькие зубки"

Фото © Reddit / Noname_Maddox

"На Хэллоуин он будет нашим козырем"

Фото © Zoexvx

"Атака!"

Фото © Reddit / landeisja

"Голливудская улыбка"

Фото © Reddit / DREW_BarryM00RE

"Мяу!"

Фото © Reddit / remixek

"Запечатлели его ухмылку"

Фото © Reddit / meowskanka

"Ням-ням"

Фото © Reddit / errjelly

"Этот малыш всегда держит свои ушки востро"

Фото © Reddit / Spam205

"Один мегакусь"

Фото © Imgur / Branchler

"Кот-вампир"

Фото © Instagram / jyomaki

Конечно, таких "опасных" котеек очень много. Пользователи Сети постоянно делятся фотографиями своих питомцев, и Bored Panda собрала самые забавные из них.

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