Эксперт объяснил, чего не нужно делать при получении кредита

При получении кредита не стоит приводить ложную информацию о себе и своих доходах, а также набирать займы в сторонних банках и обращаться в микрофинансовые организации. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

— Во многом вероятность одобрения кредита будет зависеть от того, насколько аккуратно и вовремя заёмщик платил кредиты в прошлом, — цитирует эксперта агентство "Прайм".

Зельцер также посоветовал узнать свою кредитную историю перед подачей заявки и в случае обнаружения ошибок исправить их, написав заявление. Но важнее, уточнил он, беречь историю с первого кредита.

По словам эксперта, не стоит пытаться обманывать банк насчёт места работы, так как эта информация проверяется в первую очередь. Например, сотрудники могут проанализировать социальные сети клиента. Зельцер советует не публиковать записи о мошенничестве и фотографии с шумных вечеринок.

Кроме того, на решение может повлиять наличие кредитных карт. Одна, вероятно, не изменит положительного результата, а вот две могут уже насторожить кредитора.

Выбирая вариант, куда подать заявку на кредит, стоит остановиться на одном-двух банках, с которыми уже сложились хорошие отношения, советует эксперт.