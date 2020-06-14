За сутки в Китае выявили 66 новых случаев коронавируса

В Китае за последние сутки выявлено 66 случаев коронавирусной инфекции нового типа (девять из них бессимптомные).

Как сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие 24 часа выздоровело два пациента, летальных исходов не зарегистрировано.

38 случаев локальные. 36 из них выявлены у жителей Пекина, в одном из районов которого ранее ввели режим военного положения из-за вспышки инфекции на местном рынке.

Всего за время эпидемии в КНР подтверждено 83 132 случая. Умерло 4634 пациента, выздоровело 78 369.