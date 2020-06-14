Град размером с яйцо побил крыши домов и автомобили в ЕАО. Введён режим локальной ЧС — видео

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Крупный град прошёл в посёлке Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области. Местные жители сняли осадки размером с голубиное яйцо на видео.

Непогода повредила крыши жилых домов и школы. Также пострадали автомобили, теплицы и огородные посадки. Информации о пострадавших не поступало.

Фото © ГУ МЧС по Еврейской автономной области

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что на территории посёлка решением комиссии с 13 июня введён режим локальной чрезвычайной ситуации.