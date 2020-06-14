Протестующие в США снесли бюст рабовладельца и сбросили его в Миссисипи — видео

Видео © Twitter / Drew Michael Miranda / TVDP
В Новом Орлеане протестующие снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно, передаёт Fox News.
Демонстранты пронесли снесённый памятник по улицам и на двух машинах довезли его до реки Миссисипи, после чего сбросили в воду.
Фото © Twitter / Drew Michael Miranda
Мэр города Латоя Кантрелл осудила действия митингующих и назвала снос незаконным, отметив в "Твиттере", что "Новый Орлеан выступает против вандализма и уничтожения городского имущества".
Отмечается, что два водителя грузовиков были задержаны полицией.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, акции протеста начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Мужчина скончался в реанимации от полученных травм. За последние две недели в Америке снесли множество памятников солдатам и генералам армии Конфедерации юга, принимавшим участие в Гражданской войне, а также первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Целый ряд статуй убраны по решению властей.