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Протестующие в США снесли бюст рабовладельца и сбросили его в Миссисипи — видео

Мэр города осудила действия демонстрантов и назвала снос незаконным.

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Видео © Twitter / Drew Michael Miranda / TVDP

В Новом Орлеане протестующие снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно, передаёт Fox News.

Демонстранты пронесли снесённый памятник по улицам и на двух машинах довезли его до реки Миссисипи, после чего сбросили в воду.

Фото © Twitter / Drew Michael Miranda

Мэр города Латоя Кантрелл осудила действия митингующих и назвала снос незаконным, отметив в "Твиттере", что "Новый Орлеан выступает против вандализма и уничтожения городского имущества".

Отмечается, что два водителя грузовиков были задержаны полицией.

Напомним, акции протеста начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Мужчина скончался в реанимации от полученных травм. За последние две недели в Америке снесли множество памятников солдатам и генералам армии Конфедерации юга, принимавшим участие в Гражданской войне, а также первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Целый ряд статуй убраны по решению властей.

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