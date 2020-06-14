Протестующие в США снесли бюст рабовладельца и сбросили его в Миссисипи — видео

В Новом Орлеане протестующие снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно, передаёт Fox News.

Демонстранты пронесли снесённый памятник по улицам и на двух машинах довезли его до реки Миссисипи, после чего сбросили в воду.

Фото © Twitter / Drew Michael Miranda

Мэр города Латоя Кантрелл осудила действия митингующих и назвала снос незаконным, отметив в "Твиттере", что "Новый Орлеан выступает против вандализма и уничтожения городского имущества".

Отмечается, что два водителя грузовиков были задержаны полицией.