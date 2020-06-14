Посол России в США переехал из резиденции на время протестов в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов покинул свою резиденцию в Вашингтоне и перебрался в здание посольства из-за беспорядков, произошедших в американской столице.

— Надо признать, что много демонстрантов подошли практически совсем близко к посольству. Мы находились в непосредственной связи с сотрудниками Секретной службы, с сотрудниками полиции, которых мы просили обеспечить защиту нашей недвижимости, — рассказал глава дипмиссии в эфире Первого канала.

Дипломат добавил, что переехал из резиденции, которая находится неподалёку от Белого дома, в том числе для того, чтобы не перемещаться по улицам Вашингтона, охваченного беспорядками, и не создавать дополнительные трудности полиции. Посол и его коллеги разместились в здании дипмиссии на северо-западе города.