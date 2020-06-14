Посол России в США переехал из резиденции на время протестов в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов покинул свою резиденцию в Вашингтоне и перебрался в здание посольства из-за беспорядков, произошедших в американской столице.
— Надо признать, что много демонстрантов подошли практически совсем близко к посольству. Мы находились в непосредственной связи с сотрудниками Секретной службы, с сотрудниками полиции, которых мы просили обеспечить защиту нашей недвижимости, — рассказал глава дипмиссии в эфире Первого канала.
Дипломат добавил, что переехал из резиденции, которая находится неподалёку от Белого дома, в том числе для того, чтобы не перемещаться по улицам Вашингтона, охваченного беспорядками, и не создавать дополнительные трудности полиции. Посол и его коллеги разместились в здании дипмиссии на северо-западе города.
Антонов сообщил, что здание резиденции не пострадало, хотя демонстранты подошли очень близко к нему, и призвал всех сотрудников не выходить за пределы диппредставительства. Он добавил, что российские дипломаты "не радуются и не злорадствуют" от того, какие трудности испытывают простые граждане США.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, протесты в Вашингтоне начались вслед за беспорядками в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. 1 июня демонстранты жгли флаги напротив Белого дома и устроили пожар в церкви Святого Иоанна. Около 1,6 тысячи военных были переброшены в столицу. В городе ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию для подавления беспорядков, однако митингующие вышли к зданию конгресса, несмотря на ограничения. Спустя несколько дней погромы сменились народными гуляньями и мирными шествиями.