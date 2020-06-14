В Атланте протестующие разграбили и сожгли ресторан, возле которого полицейские застрелили афроамериканца — видео

В Атланте мирная демонстрация против расизма и полицейского произвола переросла в серьёзные беспорядки. Митингующие разграбили и сожгли ресторан Wendy's, возле которого офицер нанёс смертельное ранение афроамериканцу Рейшарду Бруксу. Трансляцию с места событий ведёт телеканал CNN.

Несколькими часами раньше на парковке кафе кузен погибшего Декейтер Редд организовал демонстрацию. Он призвал к справедливому расследованию дела. Заведённая толпа потребовала, чтобы полицейские встали на колени, как это происходило в других городах США в память о Джордже Флойде. После отказа раздались угрозы.

Протест достиг кульминации буквально за считаные минуты. За полчаса до апогея полиция применила слезоточивый газ против митингующих, которые перекрыли магистрали, ведущие из Атланты в другие штаты США. Это вызвало бурю негодования и обострило противостояние до предела, люди окружили ресторан и подожгли его.

Пожарные не могут проехать туда, чтобы потушить пылающее здание, демонстранты стоят прямо на проезжей части и не пускают спецслужбы. Рядом уже загорелась растительность.