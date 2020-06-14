Более четырёх тонн. Власти Мексики задержали крупную партию наркотиков на границе с США

В таможенном пункте мексиканского города Тихуана на границе с США была конфискована крупная партия наркотиков весом более четырёх тонн. Об этом сообщает налоговая служба (SAT) Мексики.

Всего правоохранительные органы задержали 301 ящик с марихуаной и 21 ящик с метамфетамином. Стоимость этой партии, по приблизительным данным, составляет около 3,5 миллиона долларов.

Груз был обнаружен при досмотре с использованием рентгеновского аппарата. Однако сведений о задержании контрабандистов не приводится.

Власти страны планируют усилить наблюдение в 49 других таможенных пунктах.