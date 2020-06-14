Синоптики пообещали москвичам до 22 градусов тепла и порывистый ветер 14 июня

Переменная облачность, до 22 градусов тепла и без осадков ожидают жителей Москвы 14 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура в дневное время суток прогреется до 20–22 градусов, а ночью — упадёт до десяти градусов тепла.
Синоптики обещают ветер восточного и северо-восточного направлений скоростью до 12–17 м/с. Из-за этого в столице и Подмосковье объявили жёлтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 14:00 и 11:00 15 июня.
В области столбики термометров будут держаться в районе отметки 17–22, а ночью упадут до 7–12. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.