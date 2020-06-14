НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Жириновский предложил повысить минимальную зарплату по стране до 30 тысяч рублей

Также политик считает, что в России нужно сделать полностью бесплатными медицину и образование с помощью налога на сверхприбыль.

1744
Post cover

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил довести уровень минимальной зарплаты по России до 30 тысяч рублей.

Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день, — написал он в своём телеграм-канале.

Политик уточнил, что среди граждан давно зреет недовольство высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях.

Жириновский отметил, что при средней по стране зарплате в 70 тысяч рублей максимальная не должна превышать 500 тысяч. По его мнению, никто не должен получать миллион рублей в день.

Парламентарий также считает, что в России нужно ввести единый налог на сверхприбыль. Эти средства можно тратить на поддержку медицины и образования и сделать данные сферы полностью бесплатными.

Ранее Лайф сообщал, что зарплаты топ-менеджеров госкомпаний могут снизить до 30 миллионов рублей в год.

Выбор редакции

Loading...