"Ужас, что творится!" На побережье Камчатки произошёл разлив мазута — видео

В бухте Крашенинникова на Камчатке произошёл разлив мазута, об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Вечером 13 июня жители города Вилючинска обнаружили пятно нефтепродуктов на береговой линии, видео с места происшествия опубликовала группа во "ВКонтакте" "Новости Камчатки".

— По всему берегу мазут, какой слой... По всей бухте. Гадость льют сюда, травят всё. Ужас, что творится! — выразил возмущение автор ролика.

На место происшествия выехал и.о. камчатского межрайонного природоохранного прокурора. Кроме того, ночью в бухту прибыли сотрудники Росприроднадзора, они взяли соответствующие пробы воды и оценили масштабы загрязнения.

По предварительным данным, разлив локальный и не представляет серьёзной опасности. Прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства и выяснит все обстоятельства случившегося.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов в своём телеграм-канале сообщил, что расследование по источнику загрязнения уже проводится, подключены правоохранительные органы. Все необходимые мероприятия проходят под его личным контролем.