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"Ужас, что творится!" На побережье Камчатки произошёл разлив мазута — видео

Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды и оценили масштабы загрязнения.

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Видео © VK / "Новости Камчатки"

В бухте Крашенинникова на Камчатке произошёл разлив мазута, об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Вечером 13 июня жители города Вилючинска обнаружили пятно нефтепродуктов на береговой линии, видео с места происшествия опубликовала группа во "ВКонтакте" "Новости Камчатки".

По всему берегу мазут, какой слой... По всей бухте. Гадость льют сюда, травят всё. Ужас, что творится! выразил возмущение автор ролика.

На место происшествия выехал и.о. камчатского межрайонного природоохранного прокурора. Кроме того, ночью в бухту прибыли сотрудники Росприроднадзора, они взяли соответствующие пробы воды и оценили масштабы загрязнения.

По предварительным данным, разлив локальный и не представляет серьёзной опасности. Прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства и выяснит все обстоятельства случившегося.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов в своём телеграм-канале сообщил, что расследование по источнику загрязнения уже проводится, подключены правоохранительные органы. Все необходимые мероприятия проходят под его личным контролем.

Первый месяц лета в России ознаменовался большим количеством экологических происшествий. Помимо нашумевшего Норильска 5 июня семь тонн нефтепродуктов разлилось на Ямале, в Новгородской области экстренно ликвидировали утечку мазута в реку. 6 июня на Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно, 8 июня 10 тонн нефти вперемешку с другими жидкостями вытекло из разгерметизированной трубы в НАО, а 12 июня под Сочи в реке погибли рыбы и лягушки из-за утечки горюче-смазочных материалов.

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