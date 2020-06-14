"Ужас, что творится!" На побережье Камчатки произошёл разлив мазута — видео

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В бухте Крашенинникова на Камчатке произошёл разлив мазута, об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Вечером 13 июня жители города Вилючинска обнаружили пятно нефтепродуктов на береговой линии, видео с места происшествия опубликовала группа во "ВКонтакте" "Новости Камчатки".
— По всему берегу мазут, какой слой... По всей бухте. Гадость льют сюда, травят всё. Ужас, что творится! — выразил возмущение автор ролика.
На место происшествия выехал и.о. камчатского межрайонного природоохранного прокурора. Кроме того, ночью в бухту прибыли сотрудники Росприроднадзора, они взяли соответствующие пробы воды и оценили масштабы загрязнения.
По предварительным данным, разлив локальный и не представляет серьёзной опасности. Прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства и выяснит все обстоятельства случившегося.
Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов в своём телеграм-канале сообщил, что расследование по источнику загрязнения уже проводится, подключены правоохранительные органы. Все необходимые мероприятия проходят под его личным контролем.
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Первый месяц лета в России ознаменовался большим количеством экологических происшествий. Помимо нашумевшего Норильска 5 июня семь тонн нефтепродуктов разлилось на Ямале, в Новгородской области экстренно ликвидировали утечку мазута в реку. 6 июня на Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно, 8 июня 10 тонн нефти вперемешку с другими жидкостями вытекло из разгерметизированной трубы в НАО, а 12 июня под Сочи в реке погибли рыбы и лягушки из-за утечки горюче-смазочных материалов.