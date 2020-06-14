Военная техника прибыла в Москву для участия в Параде Победы

Механизированная колонна, которая примет участие в Параде Победы 24 июня, передислоцирована из подмосковного полигона Алабино в Москву на временную площадку на улице Нижние Мнёвники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

— Более 190 единиц колёсной боевой техники совершили марш на расстояние более 60 километров, — говорится в сообщении.

В столицу перебазированы ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", "Бал", зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 и другие виды техники.

Гусеничные машины, включая танки Т-34-85 и Т-80БВМ, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитно-артиллерийские комплексы "Бук-М3", тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А ("Солнцепёк"), будут доставлены на станцию Пресня железнодорожным транспортом, после чего своим ходом доберутся к месту дислокации.