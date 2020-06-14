"Кто текст писал?" Соловьёв резко ответил на записанные извинения Ефремова

Напомним, видеозапись с извинениями Ефремова появилась на YouTube накануне. Актёр попросил прощения у семьи погибшего в ДТП с его участием и пообещал выплатить компенсацию, добавив, что не собирается "отмазываться от наказания". Однако, по словам адвоката родственников, извинения приняты не были. Под домашним арестом Ефремову нужно находиться до 9 августа. При этом он не может пользоваться телефоном и Интернетом, а за выполнением требований следит прокуратура. Актёра уже один раз обвинили в нарушении установленных правил, когда от его лица появился телеграм-канал, однако суду стало известно, что подозреваемый не пользовался социальными сетями.