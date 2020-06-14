"Может повлиять негативно". Адвокат Жорин оценил, нарушает ли обращение Ефремова домашний арест

Известный адвокат Сергей Жорин оценил, как может повлиять на ход дела видеообращение Михаила Ефремова, которое тот накануне выложил на "Ютубе", и нарушает ли оно ограничения домашнего ареста.
— Здесь возникают обоснованные вопросы: а не нарушил ли он таким образом меру пресечения? И если нарушил, то её могут как раз изменить с домашнего ареста на стражу. Видеообращение может повлиять на ход дела негативно, если контролирующие органы посчитают это как нарушение меры пресечения, тогда она может быть суровой, — пояснил юрист в интервью Пятому каналу.
Он напомнил, что пользоваться Интернетом актёру было запрещено, если будет доказано, что запись выложил именно Ефремов, то ФСИН может пересмотреть избранные ограничения в сторону ужесточения.
Жорин также оценил искренность извинений актёра в адрес семьи погибшего Сергея Захарова. По его словам, в некоторой мере присутствовала игра, но тем не менее подозреваемый говорил от чистого сердца.
— На мой взгляд, немножко перебор с фразами "Нет больше Ефремова" и ряд других моментов, но в целом посыл понятен: это извинения, — сказал адвокат.
Юрист добавил, что предложение компенсации семье погибшего — это не попытка откупиться, а скорее способ возместить моральный и материальный вред и искупить свою вину. Жорин пояснил, что не знает, примут ли родные денежные средства.
Напомним, накануне Ефремов записал видеообращение к семье погибшего Сергея Захарова. Он попросил прощения, пообещал выплатить компенсацию и добавил, что не собирается "отмазываться от наказания". Адвокат родственников умершего заявил, что извинения не приняты. Под домашним арестом звезда кинематографа будет находиться до 9 августа. За строгостью выполнения требований проследит прокуратура. Актёра уже один раз обвинили в нарушении установленных правил, когда от его лица появился телеграм-канал, однако суду стало известно, что подозреваемый не пользовался социальными сетями и Интернетом.