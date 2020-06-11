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СМИ: Михаил Ефремов не нарушал правила домашнего ареста

Ранее появилась информация, что артист завёл себе телеграм-канал.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади, не нарушал правила домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование Интернетом и средствами связи, — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что оснований для ужесточения выбранной меры пресечения в отношении артиста нет.

Под домашним арестом Ефремов будет находиться до 9 августа. За строгостью выполнения требований проследит прокуратура. Сам он выразил согласие с избранной мерой, в суде артист заявил, что произошедшее ДТП — чудовищно и ужасно.

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