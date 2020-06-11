СМИ: Михаил Ефремов не нарушал правила домашнего ареста

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади, не нарушал правила домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование Интернетом и средствами связи, — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что оснований для ужесточения выбранной меры пресечения в отношении артиста нет.