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В Екатеринбурге Парад Победы планируют проводить без ветеранов

Наблюдать за торжественным мероприятием, вероятнее всего, придётся на расстоянии.

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Фото (архив) © ТАСС / Донат Сорокин

Ветераны едва ли смогут присутствовать на Параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением CoViD-19 в регионе. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он рассказал, что врачи ежедневно выявляют в регионе более 200 новых случаев коронавирусной инфекции.

Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно,написал он в "Инстаграме".

Куйвашев отметил, что пока у властей нет окончательного решения относительно проведения торжественного шествия. Если оно состоится, то представители старшего поколения смогут посмотреть трансляцию по телевизору или в Интернете.

Ранее в ВОЗ рассказали, что число случаев коронавируса в мире превысило 7,5 миллиона.

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