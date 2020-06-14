Тренер рассказала, как прийти в форму после самоизоляции

Тренер Светлана Уварова рассказала, что после мер по борьбе с коронавирусом возвращаться к физическим упражнениям и тренировкам следует постепенно.

— За то время, что мы находились дома, наше тело успело сформировать определённые привычки. Игнорировать их и избавиться от них за пару дней довольно сложно, а значит, нам снова придётся адаптироваться к режиму дня, возвращать в свою жизнь физическую активность, — приводит её слова RT.

По словам специалиста, начать лучше всего с двух-трёх лёгких тренировок в неделю по 40 минут, а затем постепенно увеличивать нагрузку. Тренер также напомнила о необходимости соблюдения трёхразового режима питания с полезными перекусами.