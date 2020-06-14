В Атланте уволили полицейского, нанёсшего смертельное ранение афроамериканцу при задержании

Руководство полиции уволило сотрудника, смертельно ранившего афроамериканца Рейшарда Брукса при задержании в Атланте (штат Джорджия). Об этом сообщает CNN.

Ещё один полицейский, участвовавший в задержании, отстранён от оперативной работы. Информацию подтвердил официальный представитель управления полиции города.

— Офицер Девин Бронсан был назначен на административную должность, а офицер Гаррет Рольф был уволен, — отмечается в заявлении Департамента полиции Атланты.

Напомним, полицейские попытались силой задержать Брукса в пятницу вечером, когда обнаружили его на парковке возле ресторана Wendy's спящим в своей машине. Мужчина был нетрезв и сопротивлялся. Один из офицеров выстрелил в Брукса, от полученных ран тот скончался в больнице. Бюро расследований Джорджии начало разбирательство, а шеф полиции Атланты подала в отставку. В городе начались акции протеста против жестокости со стороны сотрудников полиции.