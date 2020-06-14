Боня заявила, что погибший Захаров "спас душу" Ефремова — видео

— Я посмотрела на него (Сергея Захарова. — Прим. Лайфа) — он такой светлый! Посмотрела на Ефремова — и поняла, что человек просто умирает... Он (Захаров. — Прим. Лайфа) пришёл в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушёл, спасая душу такого, как Ефремов, — заявила она в своём видеообращении в "Инстаграме" .

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест до 9 августа. Накануне появилась видеозапись с извинениями Ефремова. На ней актёр просит прощения у семьи погибшего в ДТП и обещает выплатить компенсацию. Кроме того, он добавил, что не собирается "отмазываться от наказания". Однако, по словам адвоката родственников, извинения приняты не были.