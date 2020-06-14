Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне CoViD-19

В преддверии второй волны CoViD-19 стоит укрепить здоровье и начать вести правильный образ жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он пояснил, что здоровые люди легче переносят коварное заболевание, поэтому в первую очередь нужно следить за состоянием организма.

— Советы тут простые — это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено, — приводит его слова телеканал "Звезда".

Специалист также высказал мнение, что основная нагрузка при наступлении второй волны придётся на медицинскую сферу. Остальные россияне могут заниматься своими делами, тревожиться им не стоит.