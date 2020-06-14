Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне CoViD-19

В преддверии второй волны CoViD-19 стоит укрепить здоровье и начать вести правильный образ жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Он пояснил, что здоровые люди легче переносят коварное заболевание, поэтому в первую очередь нужно следить за состоянием организма.
— Советы тут простые — это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено, — приводит его слова телеканал "Звезда".
Специалист также высказал мнение, что основная нагрузка при наступлении второй волны придётся на медицинскую сферу. Остальные россияне могут заниматься своими делами, тревожиться им не стоит.
Ранее академик не исключил появления агрессивных форм коронавируса. Он также отметил, что из-за мутаций инфекции универсальную вакцину создать не выйдет.