Учёный рассказал, можно ли заразиться коронавирусом в бассейне

Риск заражения коронавирусной инфекцией при посещении бассейна минимальный, однако всё же необходимо соблюдать некоторые правила предосторожности. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов.

В частности, эксперт пояснил, что заболеть в воде человек не может. Во многом это обусловлено использованием специальных дезинфицирующих средств.

— В такой среде вирус присутствовать не будет, — отметил он.

При этом в бассейнах есть и опасные зоны — душевые, туалетные комнаты, раздевалки, которые являются контактными местами. Впрочем, если соблюдать безопасную дистанцию, принимать душ с мылом перед и после бассейна и не забывать про санитайзеры, то плаванье не обернётся проблемами со здоровьем, добавил Фролов.

— Даже если вирус кратковременно попадёт на тело, то в душевой вы его смоете, — заключил он.