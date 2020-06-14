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Министр здравоохранения Казахстана попал в больницу с CoViD-19

Он стал первым главой ведомства в республике, у которого обнаружили штамм.

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Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Фото © Wikipedia

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован. Об этом глава ведомства сообщил сам на странице в "Фейсбуке".

К сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, — написал он.

При этом Биртанов отметил, что болеет CoViD-19 не в бессимптомной форме, в связи с чем был вынужден лечь в больницу.

Также министр здравоохранения Казахстана добавил, что риск заражения вирусом сохраняется даже при строгом соблюдении мер профилактики и санитарных норм. Однако особенно подвержены инфекции представители тех профессий, которые не могут работать удалённо.

Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения CoViD-19. Поэтому я настоятельно прошу всех казахстанцев соблюдать личный карантин, — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что срок действия чрезвычайного положения в Казахстане, которое ранее ввёл президент страны из-за распространения коронавирусной инфекции, истёк. Власти государства также отменили требование об обязательном тестировании на CoViD-19, действовавшее в отношении авиапассажиров.

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