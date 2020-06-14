Пытался успокоить. Пьяный житель Екатеринбурга избил семимесячного сына

В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил по лицу своего семимесячного сына из-за того, что ребёнок громко плакал. От удара мальчик выпал из коляски.
По факту случившегося проводится прокурорская проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи СК России, сообщает URA.RU со ссылкой на помощника регионального представительства ведомства Максима Чалкова.
Как рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, ранее мужчина избивал свою супругу.
Ранее Лайф рассказывал, о мальчике из Санкт-Петербурга, который придумал историю с избиением сверстниками, чтобы не быть наказанным за то, что упал в канализационный люк.