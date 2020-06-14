Пытался успокоить. Пьяный житель Екатеринбурга избил семимесячного сына

В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил по лицу своего семимесячного сына из-за того, что ребёнок громко плакал. От удара мальчик выпал из коляски.

Ранее Лайф рассказывал, о мальчике из Санкт-Петербурга, который придумал историю с избиением сверстниками, чтобы не быть наказанным за то, что упал в канализационный люк.