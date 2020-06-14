Двое рабочих пострадали во время взрыва на заводе Honda в Японии

На заводе международной промышленной компании Honda Motor Co. в японской префектуре Ми, в центральном регионе страны, произошёл взрыв. Об этом сообщает местное информагентство Kyodo News.

Инцидент случился утром возле трансформаторного щита на заводе ведущего японского производителя мотоциклов и авто в городе Сузука.

Как уточняет агентство со ссылкой на данные участка полиции, в результате произошедшего пострадали по меньшей мере двое мужчин, которые находились поблизости от щита. Они получили серьёзные ожоги верхней части тела и лица. Сейчас рабочие находятся в местном отделении клинической больницы.