Россиянам рассказали, какие продукты нужно есть для укрепления иммунитета

Для укрепления иммунитета следует есть больше зелени и овощей, заявила владелица ресторана осознанного питания "Мы есть" в Екатеринбурге Татьяна Заводовская в ходе беседы с изданием Ura.ru.

Добавлять полезные продукты она советует в каждый приём пищи.

— Наша иммунная система в основном живёт в кишечнике. Зелень помогает пищеварению, — объяснила она.

Заводовская также посоветовала присмотреться к куркуме, которая тоже поднимает иммунитет. По её словам, зимой в меню ресторана руководство включило шоты с этим ингредиентом, чтобы снизить сезонную заболеваемость.

Владелица заведения заметила, что полезное питание не окажет должного эффекта на организм, если человек не соблюдает режим сна, не следит за водным балансом и временем приёма пищи.

Она также порекомендовала не есть за четыре часа до сна, избегать фастфуда и консервированных продуктов.