Как сбросить 60 кг и оставаться Аполлоном на протяжении 9 лет: 10 секретов от профи

По данным Национального института здоровья США, 80% людей, сбросивших как минимум 10% своего веса, рано или поздно набирают его снова. О том, как прервать этот замкнутый круг, не понаслышке знает персональный тренер Картер Гуд. Девять лет назад он весил 138 кг, но потом взял себя в руки и за два года похудел на 63 кг. Картер составил список из десяти правил, которым нужно следовать, чтобы держать свой вес в узде. О его методике рассказывает Insider.
1. То, каким образом вы худеете, важнее, чем то, как быстро вы худеете
Важно сделать процесс приятным. Не стоит сразу загонять себя в жёсткие рамки. Необходимо найти баланс между стремлением к хорошей физической форме и другими жизненными целями. Низкокалорийная диета и 60 минут упражнений в день — универсальный вариант для всех, кто вступил на этот путь.
2. Попытки сбросить определённое количество килограммов ни к чему не приведут
Не нужно ставить себе цель по снижению массы на строго определённую величину. Думать следует не о числе на экране весов, а об изменении своих привычек и ежедневной работе над собой.
3. Поставив фитнес во главу угла, вы будете вынуждены пойти на жертвы
Ключ к успеху — здоровый образ жизни. Это не значит, что нужно отказаться от всех любимых блюд. Хотя кое-какие изменения внести всё же придётся. Например, снизить потребление пива и забыть о поздних ужинах. Важно продолжать получать удовольствие от еды.
4. Забудьте об арахисовой пасте
Это очень питательный и вкусный продукт, но в нём слишком много калорий.
5. Лучшие продукты — те, которые вам нравятся, но помогают в достижении цели
Какими бы полезными ни были цветная капуста и сельдерей, не нужно давиться ими, если вас от них тошнит.
6. Научитесь отказываться от сиюминутных удовольствий ради будущего вознаграждения
Зачастую выбор в пользу чего-то более приятного не делает вас стройным и здоровым. Смотреть сериал проще, чем тренироваться. Суть фитнеса в том, чтобы сознательно пойти тяжёлым путём ради большей награды в будущем. Заставлять себя непросто, но только до того момента, пока не увидишь результаты.
7. Некоторые люди будут говорить, что вы одержимы
Просто игнорируйте их.
8. Те же люди позже скажут, что всё дело в вашей генетике
Вы будете удивлены тем, как люди реагируют на ваши метаморфозы.
9. Это займёт больше времени, чем вы думаете
Не торопите события.
10. Помните, что оно того стоит
Вложения в здоровье не только позволяют вам выглядеть и чувствовать себя лучше, но и вселяют в вас уверенность в себе, а также учат многим другим полезным вещам.
WOW-news
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