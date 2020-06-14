Как сбросить 60 кг и оставаться Аполлоном на протяжении 9 лет: 10 секретов от профи

По данным Национального института здоровья США, 80% людей, сбросивших как минимум 10% своего веса, рано или поздно набирают его снова. О том, как прервать этот замкнутый круг, не понаслышке знает персональный тренер Картер Гуд. Девять лет назад он весил 138 кг, но потом взял себя в руки и за два года похудел на 63 кг. Картер составил список из десяти правил, которым нужно следовать, чтобы держать свой вес в узде. О его методике рассказывает Insider.

1. То, каким образом вы худеете, важнее, чем то, как быстро вы худеете

Фото © Instagram / cartergood

Важно сделать процесс приятным. Не стоит сразу загонять себя в жёсткие рамки. Необходимо найти баланс между стремлением к хорошей физической форме и другими жизненными целями. Низкокалорийная диета и 60 минут упражнений в день — универсальный вариант для всех, кто вступил на этот путь.

2. Попытки сбросить определённое количество килограммов ни к чему не приведут

Фото © Instagram / cartergood

Не нужно ставить себе цель по снижению массы на строго определённую величину. Думать следует не о числе на экране весов, а об изменении своих привычек и ежедневной работе над собой.

3. Поставив фитнес во главу угла, вы будете вынуждены пойти на жертвы

Фото © Instagram / cartergood

Ключ к успеху — здоровый образ жизни. Это не значит, что нужно отказаться от всех любимых блюд. Хотя кое-какие изменения внести всё же придётся. Например, снизить потребление пива и забыть о поздних ужинах. Важно продолжать получать удовольствие от еды.

4. Забудьте об арахисовой пасте

Фото © Instagram / cartergood

Это очень питательный и вкусный продукт, но в нём слишком много калорий.

5. Лучшие продукты — те, которые вам нравятся, но помогают в достижении цели

Фото © Instagram / cartergood

Какими бы полезными ни были цветная капуста и сельдерей, не нужно давиться ими, если вас от них тошнит.

6. Научитесь отказываться от сиюминутных удовольствий ради будущего вознаграждения

Фото © Instagram / cartergood

Зачастую выбор в пользу чего-то более приятного не делает вас стройным и здоровым. Смотреть сериал проще, чем тренироваться. Суть фитнеса в том, чтобы сознательно пойти тяжёлым путём ради большей награды в будущем. Заставлять себя непросто, но только до того момента, пока не увидишь результаты.

7. Некоторые люди будут говорить, что вы одержимы

Фото © Instagram / cartergood

Просто игнорируйте их.

8. Те же люди позже скажут, что всё дело в вашей генетике

Фото © Instagram / cartergood

Вы будете удивлены тем, как люди реагируют на ваши метаморфозы.

9. Это займёт больше времени, чем вы думаете

Фото © Instagram / cartergood

Не торопите события.

10. Помните, что оно того стоит

Фото © Instagram / cartergood