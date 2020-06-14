НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Москвичи, сдавшие плазму, получат подарки в честь Всемирного дня донора

Добровольцам, в частности, вручат сувениры со словами благодарности от детей.

572

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Жители Москвы, переболевшие CoViD-19 и ставшие донорами плазмы, получат 14 июня подарки в честь Всемирного дня донора. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

14 июня доноры плазмы получат чемоданчик с сувенирами. Туда входят антисептик, набор масок и значки, макетами для которых послужили рисунки детей из столичных центров содействия семейного воспитания, — сообщила Ракова.

Она отметила, что самое популярное слово на изображениях — "спасибо".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что более тысячи москвичей стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу.

Выбор редакции

Loading...