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Регион
Опубликовано 14 июня 2020, 11:42
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В Швеции одно из самых громких убийств раскрыли благодаря семейному древу

По данным СМИ, мотивом преступления 16-летней давности стала ксенофобия.

Шведская полиция раскрыла второе (после убийства экс-премьера Улофа Пальме в 1986 году) самое громкое преступление в стране — двойное убийство 8-летнего мальчика и 56-летней женщины в городе Линчёпинг в 2004 году. Личность злоумышленника выяснили по данным ДНК, загруженным на сайты с семейными древами. Об этом сообщает The Local.

На месте преступления мужчина оставил следы крови и волосы, однако ни в одной базе, которые были в распоряжении полиции, его биоматериалов не оказалось. Только спустя годы власти Швеции разрешили воспользоваться данными ДНК, загруженными на генеалогические сайты. Несколько дней назад правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого, который сознался в двойном убийстве.

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По данным Expressen, мужчина напал на ребёнка из-за ксенофобии, а женщина стала случайной жертвой, так как пыталась его защитить.

Напомним, ранее в Швеции спустя 34 года закрыли дело об убийстве экс-премьера Улофа Пальме. По данным прокуратуры страны, главный подозреваемый по делу — шведский художник-график и рекламный консультант Стиг Энгстрём — скончался в 2000 году.

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Фото © Getty Images / Atila Altuntas / Anadolu Agency

Анастасия Иванова
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