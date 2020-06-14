В Швеции одно из самых громких убийств раскрыли благодаря семейному древу

Шведская полиция раскрыла второе (после убийства экс-премьера Улофа Пальме в 1986 году) самое громкое преступление в стране — двойное убийство 8-летнего мальчика и 56-летней женщины в городе Линчёпинг в 2004 году. Личность злоумышленника выяснили по данным ДНК, загруженным на сайты с семейными древами. Об этом сообщает The Local.

На месте преступления мужчина оставил следы крови и волосы, однако ни в одной базе, которые были в распоряжении полиции, его биоматериалов не оказалось. Только спустя годы власти Швеции разрешили воспользоваться данными ДНК, загруженными на генеалогические сайты. Несколько дней назад правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого, который сознался в двойном убийстве.

По данным Expressen, мужчина напал на ребёнка из-за ксенофобии, а женщина стала случайной жертвой, так как пыталась его защитить.