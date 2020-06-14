Пожар уничтожил самую высокогорную часовню в России

В Алтайском крае пожар уничтожил часовню в честь архангела Михаила, находившуюся у подножия горы Белуха. Об инциденте сообщили в пресс-службе Горно-алтайской епархии.

— Часовня была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Возведена была часовня спасателями на их средства и средства добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе, — отметили в заявлении.