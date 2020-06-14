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Пожар уничтожил самую высокогорную часовню в России

О погибших информации не поступало.

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Кадр из видео © YouTube / Илья Степанов

В Алтайском крае пожар уничтожил часовню в честь архангела Михаила, находившуюся у подножия горы Белуха. Об инциденте сообщили в пресс-службе Горно-алтайской епархии.

Фото © Горно-алтайская епархия

Как уточняется, пламя охватило храм ночью 13 июня.

Часовня была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Возведена была часовня спасателями на их средства и средства добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе, — отметили в заявлении.

Причины инцидента уточняются. О пострадавших информации нет.

Ранее Лайф сообщал, что пациент психоневрологического института в Санкт-Петербурге устроил пожар в палате.

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