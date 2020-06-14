НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Стала няней для Арчи. Принц Гарри перевёз маму Меган Маркл в свой дом

Внук королевы Елизаветы II привыкает к жизни в Лос-Анджелесе.

1972

Фото © Ben Stansall — WPA Pool / Getty Images

Мама Меган Маркл Дория Рэгланд переехала жить к дочери. Женщина стала неофициальной няней для своего годовалого внука Арчи.

Рэгланд помогает дочке и зятю обустроиться на новом месте. Поддержку принцу Гарри оказывает и 74-летняя актриса Лайза Миннелли, которая дружила с его мамой принцессой Дианой. Сам принц считает, что переезд из Великобритании в Штаты даётся нелегко, в том числе из-за карантинных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса, передаёт The Sun.

В Калифорнии Меган Маркл и принц Гарри поселились на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри. Сейчас супруги присматривают себе дом в Беверли-Хиллз.

Выбор редакции

Loading...