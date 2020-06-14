Стала няней для Арчи. Принц Гарри перевёз маму Меган Маркл в свой дом

Рэгланд помогает дочке и зятю обустроиться на новом месте. Поддержку принцу Гарри оказывает и 74-летняя актриса Лайза Миннелли, которая дружила с его мамой принцессой Дианой. Сам принц считает, что переезд из Великобритании в Штаты даётся нелегко, в том числе из-за карантинных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса, передаёт The Sun.