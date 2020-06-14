На Камчатке приостановили поиски пропавших рыбаков

Спасатели на Камчатке не нашли членов экипажа катера "Тихий", который перевернулся в Авачинской бухте. Поисковая операция приостановлена. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России.
Поиски пропавших без вести мужчин будут возобновлены 15 июня. Само судно было обнаружено примерно в 40 километрах от берега. Как рассказал Лайфу директор рыболовного предприятия Валерий Тихонов, катер краном подтаскивают к суше.
Пропавшие:
- В. Гусев;
- А. Калмыков;
- В. Серов;
- Э. Чамиашвили.
Тихонов заявил, что намерен оказать помощь семьям пропавших.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения морского транспорта.