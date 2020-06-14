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На Камчатке приостановили поиски пропавших рыбаков

Операция будет продолжена 15 июня.

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Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели на Камчатке не нашли членов экипажа катера "Тихий", который перевернулся в Авачинской бухте. Поисковая операция приостановлена. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России.

Поиски пропавших без вести мужчин будут возобновлены 15 июня. Само судно было обнаружено примерно в 40 километрах от берега. Как рассказал Лайфу директор рыболовного предприятия Валерий Тихонов, катер краном подтаскивают к суше.

Пропавшие:

  1. В. Гусев;
  2. А. Калмыков;
  3. В. Серов;
  4. Э. Чамиашвили.

Тихонов заявил, что намерен оказать помощь семьям пропавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения морского транспорта.

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