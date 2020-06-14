На Камчатке приостановили поиски пропавших рыбаков

Спасатели на Камчатке не нашли членов экипажа катера "Тихий", который перевернулся в Авачинской бухте. Поисковая операция приостановлена. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России.

Поиски пропавших без вести мужчин будут возобновлены 15 июня. Само судно было обнаружено примерно в 40 километрах от берега. Как рассказал Лайфу директор рыболовного предприятия Валерий Тихонов, катер краном подтаскивают к суше.