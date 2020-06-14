Путин: Россия выходит из ситуации с CoViD-19 уверенно и с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин оценил успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией и заявил, что страна уверенно и с минимальными потерями выходит из пандемии. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

— При определённых издержках, проблемах, при потерях... Но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, — подчеркнул он.

При этом глава государства выразил надежду на то, что страна и дальше будет двигаться по этому пути и успешно преодолевать проблемы, связанные с угрозой распространения инфекции.

Российский лидер также оценил работу Правительства РФ и регионов и отметил, что они слаженно работают, как одна команда. В связи с этим он выразил сомнение в том, что кто-либо — в кабмине или субъектах РФ — вдруг отказался бы исполнять решения властей, в том числе главы государства, посчитав их нецелесообразными.