Путин: Россия выходит из ситуации с CoViD-19 уверенно и с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин оценил успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией и заявил, что страна уверенно и с минимальными потерями выходит из пандемии. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
— При определённых издержках, проблемах, при потерях... Но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, — подчеркнул он.
При этом глава государства выразил надежду на то, что страна и дальше будет двигаться по этому пути и успешно преодолевать проблемы, связанные с угрозой распространения инфекции.
Российский лидер также оценил работу Правительства РФ и регионов и отметил, что они слаженно работают, как одна команда. В связи с этим он выразил сомнение в том, что кто-либо — в кабмине или субъектах РФ — вдруг отказался бы исполнять решения властей, в том числе главы государства, посчитав их нецелесообразными.
В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8835 человек. При этом у 36,2% выявленных пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.