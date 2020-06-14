"Сыпались листья, скошенные пулями". Ветераны ФСБ вспомнили о штурме в Будённовске

Штурм Ставропольской краевой больницы № 2 в Будённовске, захваченной 160 вооружёнными до зубов боевиками, изначально подразумевал гибель почти всех заложников и большинства силовиков. Об этих и других подробностях спасательной операции, прошедшей четверть века назад, рассказали в беседе с РИА "Новости" участники событий, члены усиленной группы спецназа ФСБ "Альфа".

По словам пулемётчика группы спецназа "Альфа" Алексея Филатова, операция по освобождению больницы предполагала гибель 90 процентов заложников и около 70 процентов штурмующих, другой сценарий, по предварительным расчётам, был невозможен. В больнице тогда находились 450 человек персонала и 650 больных.

Кроме того, вспомнил спецназовец Александр Алёшин, к моменту штурма у многих заложников развился стокгольмский синдром.

— Незадолго до штурма я приехал туда под видом гражданского, который привёз продукты для заложников. Замглавврача больницы узнал меня и распорядился не давать мне никакой информации, — сказал он, подчеркнув, что всё же информацию от одной медсестры он получить сумел.

В свою очередь участник событий Юрий Дёмин рассказал, что идти на штурм медучреждения через три дня после её захвата никто не собирался — слишком велика была опасность. А боевики находились уже настолько в сильном напряжении, что готовы были в любую секунду открыть огонь. Однако занимавший в это время пост президента Борис Ельцин распорядился начать операцию.

После приказа верховного главнокомандующего из Москвы в Будённовск было переброшено более сотни бойцов группы "А" ФСБ России. Тогда это было чуть ли не единственное на всю страну подразделение, которое занималось освобождением заложников. В итоге рано утром 17 июня спецназ "Альфы" выдвинулся на исходную.

— Мы попали под шквальный, невероятно плотный огонь. Я помню, как с деревьев сыпались листья, скошенные пулями, — рассказал пулемётчик Алексей Филатов.

По воспоминаниям спецназовцев, проникнуть в главный корпус больницы было невозможно — боевики успели бы активировать заложенные бомбы, в перестрелках пострадали бы сотни заложников, которые для террористов были живыми щитами.

— Ситуация складывалась не в нашу пользу, мы отдавали себе отчёт в том, что без жертв не обойдётся. Все коридоры и палаты были заполнены заложниками. Я командовал группами, шёл с ними в боевом порядке. Плотнейший пулемётный и автоматный огонь, — добавил Дёмин. — Мы не рвались напролом, организовали боевые расчёты, каждый знал, куда он идёт и как, распределили направления, сектора.

В итоге при операции получили повреждения различной степени тяжести 30 спецназовцев, были убиты трое штурмующих, включая командира группы Владимира Соловова. Под напором сил террористы запросили переговоры и решили смягчить условия.

Напомним, 14 июня 1995 года в результате вооружённого нападения террористов на город Будённовск Ставропольского края погибли 129 жителей, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих, получили ранения 415 человек.

Кроме того, группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей Будённовска. Их согнали в местную больницу. 17 июня был освобождён 61 заложник. Остальных освободили 19 июня после переговоров.