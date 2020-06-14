Лайф публикует видео с места аварии с катером на Камчатке

Перевернувшийся в Авачинской бухте катер отбуксировали к одному из пирсов Петропавловска-Камчатского. На кадрах с места поисковой операции видно судно, к которому он доставлял груз.

Поиски членов экипажа "Тихого" приостановлены до 15 июня. Средняя температура воды в месте, где пропали рыбаки, составляет около плюс шести градусов по Цельсию.

— Катер, на борту которого находились четверо мужчин, осуществлял доставку груза к другому судну. Через некоторое время, ориентировочно в 40 километрах от берега, он был обнаружен в перевёрнутом состоянии. Люди в маломерном судне отсутствовали, — заявил начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно.