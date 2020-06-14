В район ЧС в Норильске привезли новые ёмкости для сбора разлившихся нефтепродуктов

В зону ликвидации ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске привезли дополнительные ёмкости для сбора воды, загрязнённой топливом. Об этом "Интерфаксу" рассказали представители МЧС РФ.

На место их доставили двумя вертолётами.

За минувшие сутки специалистам удалось собрать на территории аварии 3879 кубометров топливно-водяной смеси. Всего собрано 25 798 кубометров. Кроме того, в промышленный отвал доставили 9933 тонны загрязнённого поверхностного грунта. За последние 24 часа сорбентом обработали 3400 квадратных метров загрязнённой местности.

В устранении последствий опасной аварии задействованы 743 человека и 301 единица техники.

Напомним, инцидент на ТЭЦ-3 произошёл 29 мая, в результате разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня, произошедшее уже называют экологической катастрофой. По данным Росприроднадзора, причиной разлива нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки, на которой установлен топливный бак.