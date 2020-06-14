Путин впервые высказался о массовых протестах в США

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал массовые протесты в США, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими. Кадры из интервью российского лидера программе "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" опубликовал в Instagram журналист Павел Зарубин.

— То, что произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов... Президент говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошёл ты подальше", — сказал Путин.

Глава России также отметил, что в США групповые партийные интересы ставятся выше интересов народа.