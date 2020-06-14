Американец разрезал самурайским мечом 65 киви за минуту и установил мировой рекорд

Американец Дэвид Раш за минуту разрезал самурайским мечом 65 киви, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущему рекордсмену удалось за 60 секунд поделить пополам 35 плодов, уточняет UPI.

Приятель мужчины Джонатан Хэннон кидал ему киви, а Раш, стоя на балансборде, разрезал их мечом. Агентство отмечает, что американец побил уже более 150 рекордов, внесённых в Книгу Гиннесса.