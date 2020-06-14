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Американец разрезал самурайским мечом 65 киви за минуту и установил мировой рекорд

Мужчина уже более 150 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Американец Дэвид Раш за минуту разрезал самурайским мечом 65 киви, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущему рекордсмену удалось за 60 секунд поделить пополам 35 плодов, уточняет UPI.

Приятель мужчины Джонатан Хэннон кидал ему киви, а Раш, стоя на балансборде, разрезал их мечом. Агентство отмечает, что американец побил уже более 150 рекордов, внесённых в Книгу Гиннесса.

В 2019 году Рашу удалось сломать за минуту 98 карандашей. Во время подготовки к установке рекорда он использовал бамбуковые палочки.

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