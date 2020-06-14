Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооружённых сил в Кубинке

В подмосковной Кубинке, на территории парка культуры и отдыха "Патриот", прошла церемония освящения главного храма Вооружённых сил России. В торжественном мероприятии принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Главный храм Вооружённых сил России должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае этого года, но тогда церемонию отложили из-за пандемии коронавируса. Высота звонницы храма составляет 75 метров, а протяжённость галереи "Дорога памяти" — 1418 метров — по числу дней ВОВ.