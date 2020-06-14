Настоятелем главного храма Вооружённых сил станет патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о принятом решении возложить на себя обязанности настоятеля главного храма Вооружённых сил России.

В проповеди после освещения собора на территории парка культуры и отдыха "Патриот" в подмосковной Кубинке предстоятель РПЦ отметил, что собор Воскресения Христова станет символом поворота страны к вере после десятилетий навязанного "нелепого атеизма".

Патриарх передал храму икону Святой Троицы и поблагодарил за его возведение президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, строителей и художников, оформлявших собор, а также представителей Вооружённых сил РФ.