Настоятелем главного храма Вооружённых сил станет патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о принятом решении возложить на себя обязанности настоятеля главного храма Вооружённых сил России.
В проповеди после освещения собора на территории парка культуры и отдыха "Патриот" в подмосковной Кубинке предстоятель РПЦ отметил, что собор Воскресения Христова станет символом поворота страны к вере после десятилетий навязанного "нелепого атеизма".
Патриарх передал храму икону Святой Троицы и поблагодарил за его возведение президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, строителей и художников, оформлявших собор, а также представителей Вооружённых сил РФ.
Главный храм Вооружённых сил России должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, но церемонию отложили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Высота звонницы храма составляет 75 метров, а протяжённость галереи "Дорога памяти" — 1418 метров (по числу дней ВОВ).