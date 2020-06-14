В Минздраве рассказали, как избежать новых заражений после снятия мер по CoViD-19

Каждый гражданин может внести вклад в снижение распространения коронавирусной инфекции. Для этого нужно придерживаться мер, которые озвучивают специалисты, заявил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Он подчеркнул, что в стране сейчас заметно снижается число выявленных случаев CoViD-19, однако расслабляться рано. Эксперт уверен, что многие неправильно понимают снятие действовавших мер.

— Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя, — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Авдеев заметил, что режим самоизоляции был снят после того, как в динамике распространения CoViD-19 выявили положительную тенденцию, но это не значит, что победа над заболеванием уже одержана.

Чтобы приблизить конец пандемии, он советует соблюдать санитарную дистанцию, носить маски, а в помещениях — ещё и перчатки. Всё это поможет исключить негативный сценарий в будущем.