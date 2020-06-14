Исследователи прогнозируют в США "вечную" безработицу

Высокий уровень безработицы, который сейчас наблюдается в США, может сохраниться в стране надолго и в каком-то смысле стать "вечным". К такому выводу пришли авторы исследования, проведённого Bloomberg Economics.

Эксперты считают, что одной из главных причин является "шок перераспределения" — явление, при котором в одних секторах экономики появляются новые рабочие места, а в других их количество сокращается. Ключевая проблема состоит в медленной скорости появления актуальных вакансий, в то время как люди начинают быстро терять работу.

По данным специалистов, за последние месяцы "шок перераспределения" стал причиной для увольнения около 30% работающих, ещё 50% были связаны с последствиями блокировки экономики, а 20% уволенных не хотят искать новую работу из-за высоких пособий по безработице в США.