"Не думаю, что это будет зимой". Главный инфекционист США оценил сроки возвращения страны к "нормальной жизни"

К привычной жизни американцы смогут вернуться лишь через год, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
По словам инфекциониста, коронавирус может "уходить и возвращаться", то есть проходить несколько циклов.
— Я бы надеялся на возвращение к определённой степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того. Но я не думаю, что это будет этой зимой или осенью, мы будем сталкиваться с ним подольше, — сказал Фаучи в интервью Telegraph.
Специалист подчеркнул, что жителям Великобритании и стран Европейского союза не стоит рассчитывать на отдых в Штатах в ближайшие месяцы. По его словам, о снятии ограничений на въезд жителей ряда государств говорить пока рано.
В мире число случаев заражения CoViD-19 превысило семь с половиной миллионов. Жертвами инфекции стали более 423 тысяч человек, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.