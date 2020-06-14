"Не думаю, что это будет зимой". Главный инфекционист США оценил сроки возвращения страны к "нормальной жизни"

К привычной жизни американцы смогут вернуться лишь через год, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По словам инфекциониста, коронавирус может "уходить и возвращаться", то есть проходить несколько циклов.

— Я бы надеялся на возвращение к определённой степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того. Но я не думаю, что это будет этой зимой или осенью, мы будем сталкиваться с ним подольше, — сказал Фаучи в интервью Telegraph.

Специалист подчеркнул, что жителям Великобритании и стран Европейского союза не стоит рассчитывать на отдых в Штатах в ближайшие месяцы. По его словам, о снятии ограничений на въезд жителей ряда государств говорить пока рано.