В Минздраве заявили, что поправки в Конституцию РФ гарантируют доступную и качественную медпомощь

России в период пандемии коронавируса удалось продемонстрировать доступность медицинской помощи, которая направлена на каждого гражданина. Об этом в беседе с Лайфом заявила главный терапевт Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина.

— Очень важное право каждого гражданина, я думаю, что это приведёт [к тому], что мы будем с оптимизмом, уверенностью смотреть в будущее, потому что здоровье — это самое главное завоевание жизни. Потому что, если есть здоровье, конечно, будет и качественная жизнь, — сказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Главный внештатный кардиолог министерства Сергей Бойцов также отметил важность поправок в конституцию. Собеседник подчеркнул, что в основном законе впервые могут закрепить ответственность государства и правительства "в плане обеспечения качества и доступности медицинской помощи". По словам Бойцова, в случае принятия поправок процессы по обеспечению качества медпомощи перейдут в разряд "наиболее значимых для жизни общества".