Адвокат оценил шансы Ефремова избежать реального срока за смертельное ДТП

Адвокат Андрей Князев считает, что актёру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы, грозит хоть и минимальный, но реальный срок. Об этом сообщает телеканал НТВ.

— То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или ещё какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьёшь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое плохо, — подчеркнул Князев.

Также, по его словам, в том, что артиста отправили под домашний арест, нет ничего удивительного. Адвокат отметил, что преступление совершено по неосторожности и сам Ефремов признал вину.