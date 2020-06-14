Психотерапевт оценил необходимость психолого-психиатрической экспертизы Ефремова

Психотерапевт Александр Федорович заявил, что не видит смысла в назначении психолого-психиатрической экспертизы актёру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

— Я не очень понимаю, в чём её смысл... Это не проступок, это не ключи потерянные и не машина, которая заехала в кювет и не может выехать. Есть понятие де-юре, есть состав преступления — и здесь всё очевидно. Поэтому рассуждать о том, что человек, возможно, оступился... Ну, возможно. Возможно, это будет для него уроком? Возможно. Основную проблему я вижу в том, что это зависимость, — отметил Федорович.

Он также подчеркнул, что алкогольная зависимость практически всегда приводит к трагедиям.