НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Возмущённый Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу

Он пригрозил, что готов отказаться и от просмотра матчей NFL.

621

Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сборную по футболу (US Soccer) за то, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна. Возмущённый глава государства заявил, что не будет смотреть матчи.

Особо смотреть (матчи US Soccer. — Прим. Лайфа) теперь не собираюсь, — написал он в "Твиттере".

Американский лидер также высказал опасения, что NFL (Национальная футбольная лига. — Прим. Лайфа) может ввести такие же изменения.

Как уточняет Washington Post, ранее совет директоров US Soccer отменил положение в регламенте, обязывающее встречать гимн страны стоя. Этот шаг позволил вставать спортсменам на колено в знак протеста. Инициатором перемен выступила женская сборная США.

Данное правило действовало с 2017 года — после того, как футболистка национальной команды Меган Рапино встретила гимн, стоя на колене. Так она решила поддержать игрока в американский футбол Колина Каперника, привлёкшего таким образом внимание к произволу правоохранителей и притеснениям людей на расовой почве.

Ранее глава Белого дома пообещал не вмешивать армию в чужие конфликты.

Выбор редакции

Loading...