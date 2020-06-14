Нашли угрозу для детей. Призёр Олимпийских игр и его жена разнесли клумбы в московском дворе — видео

Видео © Facebook / Людмила Мартыненко

Бывший российский гандболист, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах Михаил Чипурин разнёс благоустроенный двор в Хорошёвском районе Москвы. Об этом в посте в "Фейсбуке" рассказала муниципальный депутат Людмила Мартыненко.

Женщина отметила, что на экс-спортсмена и его жену Людмилу написаны "заявления в полицию".

— Ему показалось, что в многолетнем цветнике во дворе водятся змеи и клещи, а в поилке для воробьёв могут утонуть дети. Этот "герой" тренирует детей, между прочим, — прокомментировала произошедшее пользователь соцсети Светлана Чинарова.

На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что жители двора недовольны происходящим. Критику высказывают как из окон, так и люди на улице. Однако это не останавливает супружескую пару.